“Praegu on Koongas hooldekodu kasutuses osa kortermajast, kus tingimused pole need, mis vaja,” nentis SA Lääneranna Hoolekande juhatuse liige Hille Volberg.

Volbergi jutu järgi oli hooldekodu ehitamine Koongasse kõne all kohe pärast haldus­reformi, kuid teoks saab see nüüd. Hoone on ühekorru­seline, selles on 30 kliendikohta ja külla tekib kümmekond töökohta. Hooldekodu ava­mine jääb uue aasta algusse.