Belgia hävitajad teevad hommikuti ja pärastlõunal madallende

Madallennud toimuvad Edela-, Lõuna-, Ida- ja Kesk-Eestis vähemalt 152 meetri (500 jala) kõrgusel tööpäevadel 8–10 ja 14–16. Laupäeval, 12. märtsil on lend kavandatud 8–10. On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida.