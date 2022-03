Sõjapõgenike lapsed alustavad Pärnus kooliteed

Ehkki haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnutsi peaksid sõjapõgenikest lapsed minema õppima eestikeelsetesse haridusasutustesse, lähevad põhikooliealised lapsed siin esialgu Pärnu Tammsaare kooli, kus õpe on osaliselt vene keeles. Gümnasistid lähevad Pärnu Koidula gümnaasiumi.

Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla teatel on sõjapõgenike lastega lühike ja pikk plaan. Lühikese plaani kohaselt õpivad algklassi- ja põhikoolilapsed kuni suveni Tammsaare koolis, aga pikema plaani järgi sügisest mitmes eestikeelses Pärnu koolis.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar selgitas, et enamik Ukrainast tulnud sõjapõgenikke soovis oma lapse panna vene õppekeelega kooli ja oli üllatunud, et siin polegi venekeelset kooli. “Laste kiiremaks integreerimiseks valis linnavalitsus taktika, kus kevadel õpetatakse lastele ennast tõestanud õppevormi abil kiirendatud korras eesti keelt, et lapsed saaksid sügisel jätkata eestikeelses koolis,” avaldas Roosaar.