30aastase staažiga bussijuht: kõigile klientidele meele järgi olla pole kerge

“Sõit on alati olnud üks minu tugevamaid külgi. Kõige keerulisem on alati klienditeeninduse pool: kliendid on erinevad, nõudmised on erinevad ning kõigile meele järele olla pole kergete killast,” ütles üle 30 aasta bussirooli keeranud Raid. Ta lisas, et päevatöös on kõige meeldivamad aga just need olukorrad, kui keeruliste tee- ja ilmastikuoludega sihtkohta jõudes on kliendid pärast reisi siiralt tänulikud.