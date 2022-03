Kõrguspiirang tuulikute rajamist peagi enam tagasi ei hoia

Kaitseinvesteeringute keskuse side ja radari kategooriajuht Priit Soosaar selgitas tagamaad: valitsus on teinud põhimõttelise otsuse vabastada tuuleenergia tootmiseks suurema osa Mandri-Eestist ja osaliselt Kirde-Eestigi – Aidu, Varja, Purtse piirkonna. Selleks luuakse õhuseire eelhoiatussüsteemile täiesti uued mastid, millele integreeritakse vastavad sensorid.

Esimese sensorsüsteemi tarne on planeeritud ­ 2023. aasta lõppu. Aktiiv­radari hankeprotsess on Soosaare teatel veel pooleli, lepingu sõlmimiseni plaanitakse jõuda selle aasta suvel. Peale selle on ettevalmistamisel ­mitu teist sensorite ja eelhoiatussüsteemide projekti.