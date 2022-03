Keerulise minevikuga Darja otsib oma inimesi

Darja varasemast elust on varjupaigale teada, et tema pere oli napsulembene ja raske käega. Keerulise mineviku tõttu vajab Darja uute inimestega tutvudes veidi aega, enne kui tekib usaldus.

Kuna Darja sai varjupaiga hoole all ka kiibi, vaktsiinid, parasiiditõrjed, hambahoolduse ja steriliseeritud, palub varjupaik abi tema veterinaarsete arvete tasumisel.

Darja raviarvete tasumiseks on seni kogunenud 80 eurot, puudu on veel 142 eurot.

Ehk oled just sina see, kes õpetab Darjale, et inimesi saab usaldada, ja tagad talle helgema tuleviku?