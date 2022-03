Suursaadiku juttu kuulasid gümnasistid hiirvaikselt

Abja-Paluojal sündinud, Tartu ülikooli lõpetanud, välisluureametis töötanud Kuusk andis Kiievis 11. septembril 2019 üle volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile ning kinnitas vestluses Eesti jätkuvat toetust Ukraina suveräänsusele ja terviklikkusele pärast seda, kui Venemaa Föderatsioon annekteeris 2014. aastal Krimmi ja idaalad. See toetus on eriti aktuaalne neil päevil, kui Ukraina võitleb oma vabaduse eest.

”Siis hakkasime meiegi valmistuma, vaatasime saatkonnas üle plaani, mida teha eriolukorras, ja saatkonna liikmed pidid kodus valmis panema isikliku kaasahaaramise koti,” rääkis Kuusk. “Kui ütlesin kodus, et nüüd paneme igaüks elementaarsed asjad valmis, siis mul on neli tütart, kaks päris pisikesed, kaks teismelised, kellest üks hakkas nutma, sest see ehmatas ära, et pead pakkima asju millekski, mis ei ole reisile minek Kiievist Eestisse või kuskile mujale, vaid ikkagi ohuolukorraks.”