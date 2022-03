Ukraina lapsed vajavad koolitööks arvuteid

Lastekaitse liit alustas koostöös omavalitsustega abivajaduse kaardistamist. “Fookuses on Ukrainast saabuvate laste toetamine, ootame omavalitsustelt infot kõikide laste kohta, kes vajaksid õppetööks arvutit või muud seadet,” selgitas lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala ja rõõmustas, et Eestis on ettevõtteid, mis hoolivad loodusest ja selmet utiliseerida veel töökorras arvutid, annavad neile uue elu, annetades seadmed abivajajatele. “Hiljuti andis Telia teada, et toetab algatust seadmete kogumisega nii oma töötajatelt kui klientidelt. Peale selle on Telial plaanis enim abi vajavaid lastega peresid toetada lühiajaliselt ruuteri ja internetiühendusega. Täpsemalt saame kokku leppida siis, kui oleme saanud vajaliku info omavalitsustelt.”