Skandinaavia suurim lennufirma avab õhusilla Pärnu ja Põhjala Veneetsia vahel

Pärnu abilinnapea Irina Talviste avaldas, et kui linn ja ettevõtjad alustasid ettevalmistusi, käivitamaks suvel Pärnu–Helsingi lennuühendus, ei teadnud nad veel, et võiksid saabuvaks suveks saada teisegi olulise lennuliini pakkumise. “Otseühenduse loomine Helsingiga on kahtlemata väga oluline, aga võimalus lennata Pärnust otse Stockholmi ehk Põhjala Veneetsiasse, nagu seda kaunist linna kutsutakse, on juba kraad kõrgem klass,” märkis abilinnapea.