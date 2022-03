Rannal peesitavaid hülgekutsikaid ei tasu asjata häirida

Eestis elab kolme liiki hülgelisi: hallhüljes on Läänemere suurim imetaja ja tema arvukuski on suurim. Viigerhüljest on vähem ja tema kasv on umbes kolmandik hallist, kes võib kaaluda kuni 300 kilo. Kõige haruldasem on siinmail randal, kelle tunneb ära heledate sõõride järgi silmade ümber. Talv on hüljeste poegimise aeg, tänavu algas hooaeg varakult. Hülgeuurija Mart Jüssi paneb inimestele südamele, et hülgepojale tuleb anda võimalus rahus olla. Koeradki peab rannas jalutades rihmas hoidma.