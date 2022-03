Pangakontorid jäävad veel pikaks ajaks

Swedbanki juhatuse esimees ja pangajuht Olavi Lepp rääkis, et kui aastaid tagasi oli pangakontor rohkem tehingute ja konto info saamise koht, käiakse tänapäeval teenindussaalis kohapeal eelkõige internetipanga lepinguid tegemas ja tuvastamisvahendeid sisse seadmas.

Lepp nentis, et enamik pangateenuseid on kättesaadavad telefonis ja näiteks eluasemelaenu saamiseks ei pea enam kordagi pangakontoris käima. “See on ikka juba müstika,” tunnistas ta.