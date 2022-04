Suurenenud töökoormuse tõttu avab sotsiaalkindlustusamet uksed ka nädalavahetusel

SKA peadirektori kohusetäitja Jako Salla rääkis, et kui Ukraina sõjapõgenikud on saanud Eesti riigilt ajutise elamisloa, laienevad neilegi õigused saada toetusi ja hüvitisi. Suurele osale pagulastest on toetusi praegu väga vaja. Kuna sõjapõgenikud pöörduvad toetuste saamiseks SKA klienditeenindusse, on ametnike töökoormus suurenenud. Et kõik saaksid abi, värbab SKA lisatööjõudu nii teenindustesse kui esitatud taotlusi menetlema.