Soomaa ilmatark: Püsivalt ilusat kevadilma tuleb veel oodata

Raudna jõe kaldal asuva Kuusekäära talu peremees ja ilmavaatleja Indrek Hein tõdes, et tema autol on veel naastrehvid all ja ilmselt niipea ta neid suviste vastu ei vaheta. “Kui porises loigus kinni ei taha jääda, siis tuleb kindla peale minna,” tõdes ta.