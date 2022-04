Noori Ameerika misjonäre üllatab uskmatute eestlaste kirikulembus

Misjonäride sõnum Eesti inimestele on lihtne: "Jumal tahab, et me oleksime õnnelikud."

Eestlasi on sageli kirjeldatud kui maailma kõige uskmatumaid inimesi. Ometi leiavad paljud meist vähemalt liha­võtetel ja jõuludel tee kirikusse. Ühendriikidest pärit kahele noorele Pärnus teenivale mormooni misjonärile on see asjaolu eestlaste puhul aga vaat et kõige üllatavam, et siinsed inimesed end ise justkui usklikuks ei pea, kuid aeg-ajalt pühakoda siiski väisavad.