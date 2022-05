Lääne prefektuuris vahetus kriminaalbüroo juht

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et prefektuur on kriminaalbüroo juhti otsinud 2021. aasta sügisest. Margus Raspelile tegi ta ettepaneku alustada kriminaalbüroo juhi kohal, sest tal on pikaaegne kogemus selleks tööks vajalikes valdkondades. “Raspelil on väga pikk jälitustegevuse kogemus, ta on rahvusvahelisel tasandil töötanud raske peitkuritegevusega ja käinud pikkadel välismissioonidel,” selgitas Kõplas.