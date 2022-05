Kaitsja: Mikk Tarraste oli riigikohtu otsusest väga löödud

“Ta helistas järgmisel päeval pärast seda, kui riigikohus otsustas kassatsioonikaebust menetlusse mitte võtta. Pikka juttu meil ei olenud. Loomulikult oli ta väga löödud,” ütles Mikk Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa. “Olime arvestanud, et riigikohus sellise otsuse teeb, aga oma karmuses on see inimesele rusuv.”