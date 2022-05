Tõstamaa vanas meiereis avatakse restoran

Tõstamaa Meierei peremehe Andrei Ostovi sõnutsi on restorani avamine loogiliseks jätkuks hotellile, et külalistele toiduelamustki pakkuda. “Kuivõrd asume Tõstamaa keskuses, ootasid uut söögikohta Tõstamaalt läbi sõitvad puhkajad ja muidugi omakandi inimesed, kellele restoran annab võimaluse kodu lähedal head sööki nautida ja pidupäevi tähistada,” lausus ta.

Näiteks on baarilett ehitatud meierei vaheseinte saja aasta vanustest palkidest, seintes on alles jäetud ehe Tõstamaa tellis, lauad-toolid on pärit antiigiväljamüükidest. Vana säilitamise kõrval on sisustuse renoveerimisel ja loomisel abiks olnud kohalik puiduettevõte Adler Puit.

Peakokk Timo Otstaveli sõnutsi muutub menüü hooajati. “Kevadel on kalatoitudel suurem rõhk – praegu näiteks ei saa kuidagi mööda vaadata värskest haugist või kohast,” selgitas Otsavel. Ta lisas, et kuivõrd tegu on hoonega, kus aastakümneid on tehtud juustu, siis inspireerivad maja seinad paljudes toitudeski just juustu kasutama.