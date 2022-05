Kilingi-Nõmme linnasauna seitsmeks aastaks kasutuslepinguga majandada võtta sooviva mittetulundusühingu Eesti Hobikrossiklubi eestvedaja Oliver Sepp ütles, et valla saadetud leping on juristi käes ülevaatamisel ja kui paberile pandud versioon mõlemale poolele sobivaks tunnistatakse, võib see allkirjad saada mai viimasel dekaadil.