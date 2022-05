Peale selle kinnitas uuring ekspertide varasemaid oletusi, mille järgi vallandasid maalihke puurkaevu rajamiseks tehtud tööd. Samal ajal kinnitab keskkonnaamet veel praegugi, et töid asuti tegema kõigi kehtivate reeglite järgi.

9840 euro eest uuringu teinud ja siis eksperthinnangu andnud osaühing IPT Projektijuhtimine jõudis arvutuste põhjal järeldusele, et kõnealune nõlv oli enne maalihet piirseisundis. See tähendab, et eri looduslike protsesside, samuti inimese tegevuse tõttu oli maalihet oodata. “Ilmselt oli kaevu puurimine päästikuks, miks maalihe toimus,” märkis uuringu tulemusi vahendanud Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.