Romek Kosenkranius viskab nalja: Minu valimistel osalemise hind on 40 miljonit

Milline on praegune seis Raba–Laia silla ehitusplaanidega ja kuidas edasi?

Kevadel, kui tegime kordushanke, oli kõige soodasam hind 71 miljonit. See muutub ajas kiiresti ja nüüd ei saa me ilmselt enam 70 miljonigagi hakkama. Sõda ja määramatus tõstavad hindu. See ei ole ainult Pärnu teema.

Mul oli just kohtumine regionaalminister Jaak Aabiga, kes rääkis, et riik teeb praegu kõigis ehitusprojektides nii-öelda reha. Kõik vaadatakse üle ja jäetakse töösse ainult need projektid, kus hange on juba tehtud