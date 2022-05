Galerii ⟩ Janne Ristimetsa stuudio õpilased tantsisid koos Ukraina lastega päikese poole

“Oleme uhked küll, et ukrainlased meiega koos juba esinevad ega tule vaid pealt vaatama,” lausus tantsukooli juht. “Kuna esinevad rohkem väiksemad lapsed, on meie repertuaar vabaloominguline, osa neist on juba paar kuud meil agaralt tundides käinud. Mõni ütles, et ei julge tulla, aga siis julgustasime, et see on meie enda pidu.”