Pärnu Postimehe lugeja sõnutsi on Raekülas Via Baltica ääres Liivi tee kergliiklusteelt Metsakalmistu taga looklevale kergliiklusteele keerates vahepeal ohtlik tühermaa. “Kohati puudub endise Raeküla raudteejaama alal kergliiklustee täielikult,” oli rattur mures ja tõdes, et seal on lahtise liiva, äärekivide ja puuduliku valgustuse tõttu ohtlik sõita.