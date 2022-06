Kindlustust petta üritanu pidi välja käima suure rahasumma

Näiteks asus kindlustus uurima juhtumit, kus juht sõitis otsa pargitud autole. Kui ta kindlustusse kahjuteate esitas, selgus, et tema sõiduki liikluskindlustus oli kehtima hakanud vaid mõni tund enne juhtunut. Põhjaliku uurimise järel tuli aga ilmsiks, et süüdlane oli kokkupõrke aja kohta valetanud ja lepingu sõlminud pärast õnnetust. Nii pidi kelm kindlustusele maksma kogu kannatanule tekitatud kahju ehk kokku üle 6000 euro.

See on vaid üks näide paljudest, millele kindlustusfirmade uurijad on tänu oskuslikule tööle ja eri abivahendeid kasutades jälile saanud.