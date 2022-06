Mikk Tarraste tegi vanglas enesetapu

Ringkonnakohus pidas süüdistatava puhtsüdamliku kahetsuse arvestamist karistust kergendava asjaoluna korrektseks, kuid jäi maakohtust erinevale arvamusele selles, millist kaalu peaks sellele kahetsusele omistama. Ringkonnakohtu hinnangul oli süüdistatava kahetsus pigem ootuspärane, arvestades juhtunu ja selle tagajärgede äärmuslikkust, ja ainuüksi see faktor ei kaalu üles süüd suurendavate asjaolude massiivset kogumit.

Ringkonnakohus leidis, et kuigi arvestades Mikk Tarraste haridust, pereelu, tegusat tööelu, ühiskonnaelus osalemist ja kehtivate karistuste puudumist, oli ta juba kuriteo toimepaneku ajal tavamõistes väga kenasti sotsialiseerunud inimene, sooritas ta raskema kuriteo kui enamik ühiskonnastamisel abivajajaid. Seetõttu ei saa öelda, kas Tarraste tinglik taasühikonnastumise võimekus oleks parem 20aastase vangistuse järel või siis, kui ta vabaneks 25 aasta möödudes.

Ringkonnakohus leidis, et kui inimene on pannud toime nii ränga kuriteo, mille eest eluaegne vangistus on põhjendatud, pole sugugi mõeldamatu ega ebaproportsionaalne, kui ta – olgugi varem karistamata, kõrgharidusega ja ühiskonnas hästi toime tulev – korraldab oma ülejäänud elu vanglas.