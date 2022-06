Pärnu kaasava eelarve ideedekorje viimased tunnid tiksuvad

Nii nagu varem, selguvad ka tänavu Pärnu linna elanike lemmikideed rahvahääletuse tulemusena. Küll aga on eelmiste aastatega võrreldes tänavu teisiti see, et kaasava eelarve summa, 80 000 eurot, on keskuslinna ja osavaldade vahel juba enne rahvahääletust jagatud. Pärnu keskuslinnale on kaasavas eelarves ette nähtud kuni 50 000 eurot ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallale 10 000 eurot.