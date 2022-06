Punasest tornist sai ajutine suvepealinna turismiinfopunkt

Punane torn valiti tänavu põhjusel, et see on Pärnu linna mõistes siiski linna südames ja paikneb ühe käidavama suvise tuiksoone ehk Rüütli tänava vahetus läheduses. Pealegi on tegu olulise Pärnu vaatamisväärsuse ja kõige uuema külastuskeskusega.