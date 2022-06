Saardesse kerkib Eesti võimsaim tuulepark

Üle 60 miljoni euro maksva Saarde tuulepargi eeldatav aastatoodang on 135 gigavatt-tundi, mis katab üle 40 000 majapidamise aastase elektrivajaduse. Tuulepargi arendaja on Utilitase kontserni kuuluv osaühing Tuulepealne Maa.

Eestisse pole uusi tuulikuid paigaldatud kaheksa aastat. “Tuulikutehnoloogia on selle ajaga väga kiiresti arenenud ja meie soetatavad Vestase V150 tuulikud on Eesti kõige moodsamad ja efektiivsemad. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga saab praegu palju vähemate tuulikutega toota mitu korda rohkem energiat," selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit. Lisades, et tuugenitootjaga sõlmiti 30aastane tuulikute täisteeninduse leping.

Mullu seadis Utilitas sihi saavutada oma tegevuses süsinikuneutraalsus hiljemalt 2030. aastaks. “Tänavu kujunenud geopoliitilises olukorras ja selle tulemite puhul on selge, et peame liikuma kiiremas tempos ja eesmärk tuleb saavutada viie lähiaasta jooksul,” tõdes Koit ja lisas, et tuuleparkgid mängivad kontserni süsinikuneutraalsuse kava elluviimisel tähtsat rolli. “Uute taastuvenergiaallikate lisamine on hädavajalik, et väheneks fossiilsete ja imporditud kütuste kasutamine.”