Galerii ⟩ Soomaa ühepäevakohvikute lood ja letid panid ahhetama

Soomaa külade vahel sõelus päikesepaistelisel pühapäeval harjumuspärasest enam autosid, mis Jõesuu–Kõpu teel kohalikest teeotstest sisse keerasid. Ikka sealt, kus käsitööna meisterdatud sildil ilutses joonistatud kohvitass. On ju Soomaa elulaadipäevaks nimetatud üritus ainukordne võimalus osa saada selle hõreda asustusega piirkonna inimeste tegemistest.

Nii toimetasid Sillaotsa talu kohvikus õed Ene ja Eda Riis, kelle isa siitkandist pärit. Peale õdede asjatas tiimis nende täditütar Kairi Kallas. Kõik kolm elavad Pärnus ja löövad Soomaa kohvikute päevadel kaasa viiendat korda. “Ühel aastal sadas vihma, siis mõtlesime küll, et oleme siin üksi, aga isegi tookord käis rahvast,” rääksid naised ja ennustasid, et külalisi on oodata üle saja.