Lääneranna punamonumente uuritakse georadariga ja hauatähised kolitakse muuseumi

Lääneranna vallavanema jutu järgi on jõutud kokkuleppele georadariga uuringuid tegeva ettevõttega, et selle kuu jooksul uurida Mihkli, Tuudi, Hanila, Kirbla, Varbla ja Lihula kalmistul läbi maapind sealsete punamonumentide juures ja teha kindlaks, kas hauatähise alla on keegi tõepoolest maetud või ei.

“Hinnas oleme kokku leppinud ja uuringutele läheb seitse väidetavat matmispaika,” seletas Täht. “Uurime läbi paigad, mis on kultuurimälestiste registris. Nende kohta on kirjas, et need on matmispaigad.”