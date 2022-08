Päästjad ulatasid abikäe okaskerale

Eile kell 15.34 helistati häirekeskusesse ja teatati, et Tori vallas Tammiste külas Tarekese teel põlevad maja kõrval elupuud, mida inimesed püüavad iseseisvalt kustutada. Päästjate kohale saabudes oli tuli juba kustutatud. Pärnu päästekomando päästjad kastsid põlenud elupuuheki ja hekialuse veega üle ning kontrollisid, et sinna pole jäänud tulepesi. Põlengu põhjus on teadmata.