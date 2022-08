Vetelpäästjad tõid lapse kaldale

G4Si rannavalve juhi Henry Seemeli sõnutsi on kõige tähtsam, et külastajad ei jätaks pere pisemaid vee ääres omapäi. “Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on lapsevanema juuresolek väga oluline,” selgitas ta.

Pärnu rannas avastati möödunud laupäeva õhtul, et surfiala viimase poi juures on vees abi vajav laps. Rannavalve torn andis info edasi keskusele ja kaater kahe vetelpäästjaga sõitis sündmuskohale. Vetelpäästjad tõstsid veest välja seitsmeaastase lapse, kes oli ligemale kahe meetri sügavuses vees klammerdunud poi külge, kuna ei suutnud ise randa tagasi ujuda. Laps rääkis, et oli vees märganud aerulauda hulpimas, ja ta otsustas selleni ujuda, kuid jõud rauges. Vetelpäästjad tõid lapse randa ja andsid emale üle. Arstiabi laps ei vajanud.

Avalikus supelrannas on ujumisala tähistatud poidega. Seal on ujuda turvalisem, kuna keskmist kasvu ujujal ulatuvad jalad põhja ja vajadusel saab ta hinge tõmmata. Peale selle on ala rannavalvurite erilise tähelepanu all. Meeles tasub pidada sedagi, et poid tähistavad ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele ega surfaritele.