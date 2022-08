Pärnumaa noori kutsutakse küberlahingusse

Virtuaalselt toimuvas eelvoorus on noortel aega kolm tundi, et lahendada erinevaid kübermõistatusi, mis on seotud reaalsest elust pärit olukordadega. Ülesanded peaksid aitama noortel mõista, kuidas küberkurjategijad tegutsevad ja milliste võtetega tuleb nende vastu võidelda.