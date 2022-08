Galerii ⟩ Turult leiab kodumaakonnas kasvanud eksootilisi viljugi

Täna ennelõunal turul ostelnud Merle Grentsman rääkis, et tuli turule kindla sooviga osta kartulit ja porgandit. Naise jutu kohaselt ostab ta turul aiasaadusi alati otse taluniku käest, sest sellega kaasneb kindlustunne, et tegu on värske ja kodumaise kaubaga.

Nii nagu paljud teised turulised, on Grentsmangi sunnitud tõdema, et hinnad on märgatavalt kerkinud. “Hinnad on kõvasti kasvanud, aga sööma ju peab ja kui tahta eestimaist, tuleb ikkagi turult vaadata,” ütles ta.