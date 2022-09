Kuvatõmmised ⟩ “Vahest on hoopis homod?” Pärnu linna sotsiaalmeediakontolt avaldatud kommentaarid võtavad sõnatuks

Näiteks läks sõnasõda lahti, kui Pärnu linnavolikogu liige Priit Sutt avaldas postituse all pahameelt piirangu üle, kirjutades, et “nõukogude võim on Pärnus tagasi”. Pärnu linna profiili alt avaldati seepeale mitu kommentaari sisuga, et aus inimene ei tohiks nimetada oma oponente kommunistideks. Suti küsimise peale, kas seda ei tohiks teha ka siis, kui nad seda on, lisati linna kontolt kommentaar: “Vahest on hoopis homod?”