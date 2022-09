Kerg- ja jalgteedel laiutab kohati võsa

Pärnakas Kalju Potsepp, kes väntab päevas kümme kuni 15 kilomeetrit, möönab, et paljudes kohtades ripuvad oksad madalal või ulatuvad sedasi teele, et löövad ratturile näkku, kui õigel ajal kõrvale ei põika. Kõige hullemaks peab ta Papiniidu silla lähedast paika, kus laiutavad põõsad varjavad vaatevälja. Ta arutles, et need, kelle ülesanne oleks selliseid ohtlikke kohti korrastada, võib-olla ei tule selle peale, et teele ulatuv võsa võib ebameeldivusi põhjustada.