Vanavanemate päev ⟩ “Ma ei tahtnud olla kommivanaema Soomest”

Seljametsa rahvamajas tähistati täna vanavanemate päeva. Päeva muutsid lõbusaks rahvatantsurühm Virtin ja töötuba, kus vanavanemad said ühes lastelastega meisterdada nööbi. Kohaletulnute kõrvu paitasid laululaps Pauliina Ild ja klaveripalad Marten Kaselt.

Päevast osa võtnud kolmekordne vanaema Riina Mutli rääkis, et püüab lastelastega kokku saada nii tihti kui võimalik, tavaliselt juhtub seda paar korda nädalas.

Vanavanemate päeva tähistamist peab ta oluliseks. “Tegelikult on see ju väga tore, et vanavanemaid meeles peetakse,” arvas Mutli.