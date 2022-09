Köögijäätmete konteinerisse satub tihti üks toit, mis sinna ei sobi

“Toidu- ja köögijäätmete konteinerisse tuleks panna nõrutatud asjad, mitte supp,” ütles Ragn-Sellsi Lääne regiooni juht Jüri Meeksa. “Soovitame kogumiskoti toidujäätmete konteinerisse tühjaks raputada ja olenevalt sellest, kui määrdunud kott on, selle kas olmejäätmete või pakendikonteinerisse panna.”

Biolagunevaid kotte on mitmesuguseid ja kõik jäätmekogujad ei pruugi neil vahet teha. Meeksa sõnutsi on prügifirma hädas eri pakenditega, millest paljud (näiteks väikesed poekilekotid ja kilega saiakotid) pole taaskasutatavad. Ta tuletas meelde sedagi, et pappkastid tuleks enne paberikonteinerisse panemist kokku voltida ja keldrite tühjendamiseks tellitud ehitusjäätmete konteinerisse ei tohi ohtlikke jäätmeid (näiteks värve) panna.