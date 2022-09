Vabaduse pargis kõlas eile keskpäeval Stiina Kummi esituses aegumatu “Eesti muld ja Eesti süda”, mis oli pühendatud vastupanuvõitluse päevale ja juhatas sisse järgnevad meenutushetked. Esineja ütles enda kohta, et ta hakkas laulma enne kui kõnelema ja on häält koolitanud mitme tuntud juhendaja käe all.