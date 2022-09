Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov rääkis, et vanas hobusemaailmas, nagu näiteks Saksamaal, Belgias ja Hollandis, korraldatakse eri hobutõugude müügi- ja oksjonipäevi regulaarselt. “See on aretaja hea tava märk – näidata, mida ta on teinud ning ostjatele ja huvilistele on see hea võimalus tutvuda aretustöö tulemustega,” ütles ta.