Lääneranna müüb Virtsu mõisa talli-tõllakuuri

Kinnistu suurus on üle 4000 ruutmeetri ja maa sihtotstarbeks on märgitud tootmismaa.

Virtsu kogukond näeb siiski, et tall-tõllakuur võiks olla isegi aleviku visiitkaart. Arenguseltsi kodulehel on juba eelmisest ostu-müügitehingust saati sõnastatud ootus: “Endised mõisahooned on Virtsule olulise tähendusega ja usume, et kordatehtult kaunistavad ja väärtustavad need meie kodukohta.”