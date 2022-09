Lääne-eestlased paistavad silma autorohkusega

If Kindlustuse tehtud küsitluse järgi omab siin kandis tervelt 60 protsenti peredest kahte autot. Sõidukita on Lääne-Eestis kaheksa protsenti leibkondadest, vaid Lõuna-Eestis leidub sõidukita peresid veel vähem. Ülejäänud piirkondades on autota kümnendik või isegi rohkem. Riiklik keskmine on 11 protsenti.