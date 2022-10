Seoses kahe peksujuhtumiga said koolid ja lapsevanemad kirja politseilt

Kirjas tuletasid korrakaitsjad meelde, et laste ohutus on meie kõigi kätes. “On kriitiliselt tähtis, et mitte keegi täiskasvanutest ei pigistaks silma kinni ega jätaks sekkumata kui ta näeb, et mõni laps võib olla hädas. Vägivalda lapse vastu või laste vahel ei tohi tolereerida mitte mingil juhul ja mitte üheski olukorras,” seisis saadetud kirjas. “Politsei jaoks on laste aitamine ja kaitsmine mitte pelgalt töö, see on meie südameasi – üks tähtsamaid ülesandeid, mida üldse täidame. Teeme seda pühendunult ja anname endast kõik, et ükski pere ei peaks oma lapse ohutuse pärast südant valutama.”