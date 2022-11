Gripi vastu vaktsineerimist tuleb oodata

Pärnu perearstikeskuse pereõde Reeli Liiv rääkis, et perearstikeskuses töötab kaks vaktsineerimiskabinetti ja esimese aja kaitsepookimisele saab reedese seisuga panna alles 14. novembriks. “Inimesed on tublid ja tahavad ennast haigestumise eest kaitsta,” märkis ta. Liiv tõdes, et enamik neist, kes ennast praegu vaktsineerida lasevad, on vanemaealised.