Eksperdid arutasid ümarlaual noortega seotud vägivallajuhtumeid

Ettekanded ja ühtlasi arutelu algas lasteaias toimuvast ning tüüris lõpetuseks maakonnas toimiva noori abistava võrgustikuni välja. Kohtumise alguses tegin ettepaneku kasutada Chatham House reeglit, et võimaldada öelda välja see, mis südamel, kartmata selle edasist tsiteerimist.

Kiiret lahendust vajava probleemina tõsteti korduvalt esile linna sotsiaalpedagoogide teema. Ühele töötajale käib töömaht selgelt üle jõu ning lasteaednikud ootavad spetsialisti nõu nii õpikeskkonna kui ka lapsevanemate nõustamisel. Korduvalt jäi kõlama, et tegelikult tekivad vead lastega suhtlemisel juba maast-madalast. Lapsevanematena hoiame me oma pilke kordades rohkem igasugustel ekraanidel ja nutiseadmetel ning jätame silmsideme oma kallimatega loomata.

Samuti puudutati noorte karistusmäärade teemat ja selle alandamist. Nii nagu ühiskonnas laiemalt, oli ka ümarlaual erinevate lähenemiste toetajaid. Küll aga tõdeti, et parem ennetustöö ja spetsialistide olemasolu ning võrgustike toimimine peaks olema esmaseks eesmärgiks. Samuti toodi välja, et erinevad uuringud on tõestanud, et selline lähenemine ei ole lahendust pakkuv.