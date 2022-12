Video ⟩ Pärnus läheb suuremaks lumeveoks tuleval nädalal

Pärnus tänavaid hooldava aktsiaseltsi TREV-2 Grupp projektijuht Andres Koger kooskõlastab linnaga, millistelt tänavatelt on vaja lund ära viia. Omapäi ta seda valikut ei tee. Otsuseid on Kogeri teada oodata esmaspäeval, kui lumesadu on lõplikult läbi. "Kus on kitsas, kust ei mahu läbi, kus on parkivad autod," loetles ta kriteeriume liisu langetamiseks.