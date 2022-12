Nutikas Instagrami postitus viis Pärnu IT-mehe polaarmatkale

IT- ja start-up-maailmas tegutsev Kivaste võttis tänavu pooleks aastaks aja maha ning reisib elukaaslasega USAs ja Ladina-Ameerikas. Enda sõnutsi on ta elu jooksul käinud matkamas vähem, kui võiks, ning kuigi haski ja malamuut on tema lemmikkoeratõud, pole kolmekümnendates mees kunagi kelgukoeramatkal käinud.

Kivaste enda sõnutsi jõudis ta postituse ideeni novembris, mil maailma krüptoturg järsult langes. “IT-inimesena olen krüptosse alati skeptiliselt suhtunud. Minu silmis on see selline Metsik Lääs, kus reegleid polegi. Kuna krüpto kaevandamise peale kulub tohutult elektrienergiat, müüakse krüptoturul sisuliselt sooja õhku ja see jätab jälje keskkonnalegi,” rääkis ta. “Laiendasin seda mõtet veel kaugemale: kuigi tehnoloogial on palju hüvesid, on kõigel, mida internetis iga päev pimesi teeme või sinna postitame, mõju meid ümbritsevale.”