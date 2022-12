Piltuudis ⟩ Ringristmiku liikluskorraldus muutus arusaadavamaks

Ehitusfirma Verston OÜ projektijuht Marek Aun tõdes, et 15. detsembrist kehtima hakanud liiklusskeem ja märgistused olid sisuliselt korrektsed ning transpordiameti kinnitatud. Paraku eksitas see siiski osa liiklejaid. “Nüüd oleme koostöös Ramudden OÜga märgistuse ja skeemi korrektiivid teinud ja loodame, et olukorda laheneb,” lisas Aun.