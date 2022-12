Lääneranna vald otsib Lihula gümnaasiumile uut direktorit, kellest saaks kavandatava ühendkooli juht

Neli aastat Lihula gümnaasiumi direktori ametis olnud Siret Kesküla viimane tööpäev on 6. jaanuaril. Kesküla põhjendas poole kooliaasta pealt lahkumist sellega, et ta ei jaksanud enam. Samuti heitis ta ette, et koolipidaja ehk vald ei toeta kooli.