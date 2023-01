Bussiettevõte kavandab Pärnu vastu kohtuteed

AS Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste lubas vaide kohtule esitada kindlasti selle kuu jooksul.

AS Sebe heidab Pärnu linnale ette, et omavalitsus jättis bussifirma närusesse olukorda, kui kütusehind mitmekordistus. AS Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste lubas vaide kohtule esitada kindlasti selle kuu jooksul.