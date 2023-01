Kuhu evakueerumiskäsu korral minna ja mida kaasa võtta?

2005 aasta jaanuaritorm andis päästeametile olulised õppetunnid, kuid neist valmisolekuks ei piisa. Foto: Ants Liigus

Kellel aga on, on kohalikud omavalitsused, politsei- ja piirivalveamet, Kaitseliit ja Naiskodukaitse jt. Omavalitsustel on spordisaalid, koolimajad ja muud suured hooned, kus saab hädaolukorras ajutiselt inimestele peavarju pakkuda. Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseliit ja naiskodukaitsjad aga saavad evakuatsioonile kaasa aidata nii teavituse, koordinatsiooni kui transpordiga.

Päästeameti enda roll on aidata neid, kes on juba ohtu sattunud. “Meil on omavahel sõlmitud kokkulepped, kes millist rolli täidab ja kuidas koostöö mingis olukorras toimub,” lausus Oviir.

Nagu eelnevalt mainitud, koostab päästeamet evakuatsioonivarusid, millega kanda hoolt nende eest, kellel ei ole kusagile minna. Voodid, tekid, vaheseinad, toit ja jook, esmaabitarbed ja muu säärane, kuid see varu alles koguneb. Kas see tähendab, et me ei ole ulatuslikuks evakuatsiooniks veel valmis?



Mida rohkem on inimesi, kes saavad ise hakkama, seda rohkem on meil vahendeid, mida kasutada nende aitamiseks, kes abi päriselt vajavad. Jaano Vija, Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo ulatusliku evakuatsiooni nõunik

“Esmane ettevalmistus selleks on meil tegelikult juba praegu. Kohad on kaardistatud, põhimõtted, tegevused ja koostööpartnerid on paigas,” kinnitas Vija. “Teisest küljest, seda hetke, mil saame öelda, et nüüd on plaanid valmis, kõik olemas ja tehtud, seda ei tule kunagi. Alati saab plaanidega minna veel detailsemaks, asjad arenevad ja olud muutuvad.”